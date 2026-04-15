В Калининграде ветерану Великой Отечественной войны исполнилось 102 года

Поздравления сегодня принимает Борис Ильич Утробин.

Источник: Комсомольская правда

Ветерану Великой Отечественной войны, ветерану становления Калининградской области, почетному гражданину Калининграда Борису Ильичу Утробину в среду, 15 апреля, исполнилось 102 года. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Фронтовику передали сегодня поздравления от имени президента и губернатора.

Борис Утробин родился в Уфе. После начала Великой Отечественной войны встал в ряды добровольцев, попал в Ленинградское авиационно-техническое училище, где он получил специальность бортмеханика, затем был направлен в артиллерийское училище в Ростов-на-Дону.

В звании лейтенанта участвовал в прорыве Курской дуги, в боях на 1-м и 2-м Прибалтийских фронтах, 1-м и 2-м Украинских фронтах. Дважды был ранен. Победу встретил в Тильзите.

В мирное время продолжил военную службу в Калининградской области.

У Бориса Ильича — четверо детей, восемь внуков и восемь правнуков.