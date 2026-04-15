Умер народный артист Беларуси Владимир Экнадиосов. Об этом сообщил Национальный академический Большой театр Беларуси.
Владимир Экнадиосов родился в селе Алексеевка Ростовской области России 8 мая 1947 года. Музыкальные таланты будущий оперный певец проявил в 16 лет. Он стал победителем Всесоюзного смотра художественной самодеятельности как солист-балалаечник и получил право выступить на сцене Кремлевского Дворца съездов.
Он поступил в Уральскую консерваторию. После ее окончания в 1973 году, голос Экнадиосова звучал в Красноярске, Свердловске, на сценах театров музыкальной комедии.
В 1977 году артист принял участие во Всесоюзном конкурсе вокалистов имени Глинки в Ташкенте. Ему было присвоено звание лауреата. Именно на данном конкурсе певца заметил дирижер Белорусского оперного театра, народный артист СССР Ярослав Вощак. В 1978 году Владимира Экнадиосова пригласили в белорусский театр оперы и балета.
С 1978 по 1995 годы он являлся солистом театра, а с 2002 года — режиссером. Также в 2007 — 2012 годах Экнадиосов преподавал в Белорусском государственном университете культуры и искусств, был профессором Ростовской государственной консерватории имени Сергея Рахманинова, заведующим кафедрой сольного пения.
Экнадиосов на сцене Театра оперы и балета Беларуси стал первым исполнителем партии Дубатовка в опере Владимира Солтана «Дикая охота короля Стаха». За нее он получил Государственную премию Беларуси. Также тенор исполнил партии Хосе в опере «Кармен» Жоржа Бизе, Германа в «Пиковой даме» Петра Чайковского, Радамеса в опере «Аида» Джузеппе Верди, Каварадосси в опере «Тоска» Джакомо Пуччини и так далее.
Прощание с народным артистом Беларуси Владимиром Экнадиосовым пройдет в Большом театре Беларуси 17 апреля с 10.00 до 11.00.
