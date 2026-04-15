Умер народный артист Беларуси Владимир Экнадиосов

Экнадиосов на сцене Театра оперы и балета Беларуси стал первым исполнителем партии Дубатовка в опере Владимира Солтана «Дикая охота короля Стаха». За нее он получил Государственную премию Беларуси. Также тенор исполнил партии Хосе в опере «Кармен» Жоржа Бизе, Германа в «Пиковой даме» Петра Чайковского, Радамеса в опере «Аида» Джузеппе Верди, Каварадосси в опере «Тоска» Джакомо Пуччини и так далее.