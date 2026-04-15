Виновному в ЧП на насосной станции в Волгограде ужесточили наказание

Суд установил, что Лебедев не обеспечил нормальную вентиляцию на канализационно-насосной станции в Красноармейском районе Волгограда, из-за чего в помещении скопился опасный газ, которым в июле 2024 года смертельно отравился один работник. Затем Лебедев отправил еще пятерых сотрудников, не имеющих допуска, устранять проблему. Во время работ произошел взрыв, и все они погибли.