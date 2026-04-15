Дату слушаний по делу о расходовании 155 млн рублей назначили в Ростове

22 апреля в Ростове пройдут очередные слушания в отношении бывших областных чиновников.

Источник: Комсомольская правда

В Октябрьском районном суде Ростова-на-Дону назначили очередное заседание по делу о незаконном расходовании 155 млн рублей. Слушания должны провести 22 апреля. Об этом из зала суда сообщил корреспондент «КП — Ростов-на-Дону».

Напомним, подсудимыми являются бывший первый заместитель и экс-советник губернатора Виктор Гончаров, бывший министр сельского хозяйства и продовольствия региона Константин Рачаловский, а также экс-заместитель главы донского минсельхоза Ольга Горбанева. Еще один подозреваемый — бизнесмен Вадим Ванеев.

По данным следствия, в 2018 году чиновники помогли группе компаний, работающей в сфере производства мяса птицы, получить субсидии на уплату процентов по инвесткредитам. При этом финансовое положение организации не позволяло получить подобную поддержку. В итоге произошло незаконное расходование бюджетных средств.

Подозреваемым в зависимости от роли и участия в деле инкриминировали «Превышение должностных полномочий» (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и «Мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Ранее стало известно, что адвокат Виктора Гончаров попросил вернуть дело в прокуратуру.

