Бывшего специалиста ГУАД осудили на четыре года за взятки в Городце

Бывшего главного специалиста Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области осудили на четыре года за взятки в Городце. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.
С 2020 по 2022 год осужденный за денежное вознаграждение беспрепятственно принимал дорожно-строительные работы, выполненные одной из коммерческих организаций. Сумма незаконно полученных средств превысила 800 тысяч рублей.
Следователи доказали виновность фигуранта в пяти эпизодах получения взятки. Суд приговорил мужчину к четырем годам колонии строгого режима. Кроме того, он не сможет занимать руководящие должности в госорганах в течение пяти лет.
Приговор не вступил в законную силу.
