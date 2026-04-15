Дом архитектора открыли для свадебных церемоний в Нижнем Новгороде

Первая пара уже обменялась кольцами в историческом здании с панорамным видом на Волгу и Кремль.

В Нижнем Новгороде появилась новая площадка для выездных регистраций брака — Дом архитектора. Об этом сообщили в Главном управлении ЗАГС Нижегородской области. Первыми свой союз в стенах исторического здания закрепили нижегородцы Александр Герасимов и Кристина Тряпкина. Руководитель ведомства Ольга Краснова отметила, что это пространство в самом «сердце» города гармонично сочетает в себе историю и современность.

Дом архитектора является объектом культурного наследия, построенным в середине XIX века по проекту Михаила Ястребова. Сегодня площадка привлекает молодоженов не только статусом памятника архитектуры, но и панорамными видами на исторический центр и волжские просторы. Выбрать это или другие необычные места для церемонии нижегородцы могут через сайт регионального Дома бракосочетания.

Всего на текущей неделе, предшествующей празднику Красной горки, в регионе планируют пожениться около 400 пар. Пик торжеств ожидается 19 апреля: в этот день свадьбы пройдут в Доме бракосочетания и на верхней станции фуникулера в Кремле, где молодоженов ждет тематический фестиваль и последующее венчание в храме во имя святителя Николая Чудотворца.

Ранее сообщалось, что самые популярные детские имена назвали в Нижегородской области.