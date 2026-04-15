Кикбоксеры Белгородской области стали призерами первенства и чемпионата ЦФО

Спортсмены города Валуйки Белгородской области выиграли комплект наград на первенстве и чемпионате Центрального федерального округа по кикбоксингу, сообщили в администрации Валуйского городского округа. Состязания прошли в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России».
Участники соревновались с 26 по 29 марта в Липецке по дисциплинам «лоу‑кик» и «лайт‑контакт». Всего мероприятие собрало более 400 спортсменов из 14 регионов страны. От спортивной школы города Валуйки выступили 6 бойцов. Так, Александра Ерыгина стала обладательницей золотой медали, Илья Гамолин выиграл серебро. Доброслав Адамов, Елисей Адамов, Дмитрий Миненко и Кристина Сухоносенко заработали бронзовые медали.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.