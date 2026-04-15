Дом архитектора стал площадкой для свадебных церемоний в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде у влюбленных появилось новое место для красивых свадебных церемоний. Им стал старинный Дом архитектора. Первая выездная регистрация здесь состоялась сегодня, 15 апреля. Подробности рассказали в главном управлении ЗАГС по Нижегородской области.
Первыми, кто сказал друг другу «да» в этих стенах, стали Александр Герасимов и Кристина Тряпкина. Молодожены признались, что с самого начала мечтали о чем-то особенном, непохожем на стандартные церемонии. Панорама города, открывающаяся с площадки, их просто покорила.
— Здесь столько красоты, воздуха и света! Мы получили не просто свидетельство о браке, а воспоминания, которые будем бережно хранить всю жизнь", — поделились новобрачные, — поделились новобрачные.
Что же касается самой площадки, то Дом архитектора — это объект культурного наследия. Его возвели в 1850-х годах по проекту Михаила Ястребова, помогавшего главному ярмарочному архитектору. Сегодня внутри работают выставочные залы, но главным украшением по-прежнему остаются окна, из которых открывается панорама на историческую часть города и волжские дали.
По словам руководителя главного управления ЗАГС Нижегородской области Ольги Красновой, это особенное пространство в самом «сердце» города, где история встречается с сегодняшним днем:
— Мы верим, что союз пар, заключивших брак в этом месте, будет таким же гармоничным, как лучшие архитектурные ансамбли, и таким же прочным, как стены этого дома, — считает Ольга Краснова.
Выбрать место для выездной церемонии будущие супруги могут на сайте городского Дома бракосочетания. Всего же на предстоящей неделе Красной горки, что идет за Пасхой, в регионе ожидается порядка четырехсот новых семей. В сам праздник, 19 апреля, в ЗАГСе распишутся 11 пар. Еще две пары свяжут себя узами брака на верхней станции фуникулера прямо во время фестиваля «Красная горка», после чего их ждет венчание в кремлевском храме.