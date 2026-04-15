Дом архитектора стал площадкой для свадебных церемоний в Нижнем Новгороде

Выбрать место для выездной церемонии будущие супруги могут на сайте городского Дома бракосочетания. Всего же на предстоящей неделе Красной горки, что идет за Пасхой, в регионе ожидается порядка четырехсот новых семей. В сам праздник, 19 апреля, в ЗАГСе распишутся 11 пар. Еще две пары свяжут себя узами брака на верхней станции фуникулера прямо во время фестиваля «Красная горка», после чего их ждет венчание в кремлевском храме.