Артисты шоу «Песчаная сказка» провели открытую репетицию в Нижегородском цирке

Нижегородский государственный цирк имени Маргариты Назаровой открыл двери всем влюбленным в профессию циркового артиста в преддверии Всемирного дня цирка, 15 апреля.
В этот день состоялась открытая репетиция с элементами мастер-класса от организаторов шоу «Песчаная сказка» — совместный проект продюсерского центра Гии Эрадзе и компании Росгосцирк.
На открытой репетиции в рамках масштабной акции компании Росгосцирк «Парад рекордов» артисты шоу Гии Эрадзе установили личные рекорды в манеже цирка.
Так, эквилибрист на свободной проволоке Егор Новиков сделал 30 оборотов на свободной проволоке в положении лёжа.
Дрессировщица Ирина Воробьева проехала верхом на бегемоте по всему диаметру барьера.
В программе открытой репетиции были также представлены следующие номера:
— «Дог-шоу» — дрессированные собаки п/р Екатерины Запашной.
— «Ай, кидай» — династийные жонглеры-эквилибристы на моноциклах — семья Чугуновых.
— «Арабески» — жонглеры-эквилибристки хула-хупами на шарах п/р Анастасии Бабиной.
— «Горгона» — воздушные гимнастки в сфере п/р Анастасии Русской и воздушные гимнастки в кольцах п/р Имиры Асташовой.
— «Шоу Гиппопотамус» — дрессура бегемотов п/р народного артиста РФ Тофика Ахундова.
Ведущим открытой репетиции выступил клоун, исполнитель главной роли в шоу Гии Эрадзе «Песчаная сказка» Константин Асташов.
Гостям мероприятия был показан настоящий эксклюзив: ещё совсем юные, начинающие пушистые артисты номера «Дог-шоу» — самоеды Тони и Старк — впервые вышли в манеж перед зрителями под чутким руководством дрессировщицы Екатерины Запашной.
Династийный жонглер Леонид Чугунов проехал по всему диаметру барьера на моноцикле высотой 2 метра.
А эквилибристки хула-хупами на шарах номера «Арабески» презентовали уникальный трюк «Колонна».
Добавим, что целиком шоу Гии Эрадзе «Песчаная сказка» можно увидеть в Нижегородском цирке по выходным до 3 мая.
