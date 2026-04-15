Экс-главреда Readovka Костылева оставили в СИЗО

Московский городской суд в среду, 15 апреля, оставил в силе решение Тверского районного суда Москвы, который в феврале отправил под стражу на два месяца бывшего главного редактора издания Readovka Алексея Костылева. Апелляционная жалоба защиты, просившей отпустить журналиста под домашний арест, оставлена без удовлетворения, сообщил корреспондент РБК из зала суда.
Алексей Костылев был задержан 25 февраля по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Уже после избрания меры пресечения, 4 марта, следователь МВД предъявила ему обвинение. Уголовное дело, возбужденное 19 сентября, касается хищения 1 млрд руб. у Министерства обороны России. Военное ведомство проходит по нему в качестве потерпевшей стороны. Костылев вину не признал.
Следствие полагает, что Костылев в составе организованной группы похитил бюджетные средства при исполнении государственного контракта на несколько миллиардов рублей, заключенного для покупки и поставки БПЛА. Предполагаемая схема, по данным МВД, была замаскирована под легальную предпринимательскую деятельность. Как ранее писал РБК, правоохранительные органы проверяют на причастность к хищениям бывших коллег экс-главреда Readovka.
В суде первой инстанции адвокат Михаил Кондратьев также просил избрать журналисту домашний арест. Невозможность содержания в СИЗО он связал с состоянием его здоровья. Медицинские справки, настаивал адвокат, свидетельствуют о наличии у Костылева тяжелых заболеваний. Вместе с этим адвокат обратил внимание суда на то, что Костылев дважды до задержания добровольно участвовал в следственных действиях по уголовному делу и не намерен скрываться. Суд, впрочем, доводам защиты не внял и удовлетворил ходатайство следствия.
Алексей Костылев родился в Смоленской области, где в 2014 году запустил издание Readovka как региональный медиапроект — название было выбрано в честь Реадовского парка в Смоленске. Позднее редакция переехала в Москву и начала работать с федеральными новостями.