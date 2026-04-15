В Москве спрогнозировали потепление после пасмурной погоды

Погода в Москве должна улучшиться в четверг, 16 апреля. Ожидается, что воздух прогреется до 15−17 градусов, сообщила РБК ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
По ее словам, завтра потепление произойдет за счет солнечного прогрева и адвекции теплого воздуха. День будет более солнечным, хотя и не совершенно ясным — менее пасмурным, чем сегодня, 15 апреля. Атмосферное давление немного подросло, а фронт, который портил погоду, постепенно размывается.
Синоптик отметила, что сегодня на севере Подмосковья, где погоду определяет антициклон, температура уже достигала 15−17 градусов. В столице же пока значительно прохладнее.
Ранее начальник отдела Ситуационного центра Росгидромета России Анатолий Цыганков сообщил, что 15−17 апреля в Москве ожидается относительно теплая погода. Ночью температура составит плюс 2−6 градусов, днем — плюс 12−16 градусов, ветер сменится на юго-восточный, осадков не прогнозируется. При этом к выходным похолодает, отметил Цыганков. Ночью температура может опуститься до 0−5 градусов, в ночь на понедельник — до минус 2 градусов, днем столбики термометров покажут плюс 8−11 градусов.
