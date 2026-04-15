В Осинском округе сформировали молодежный кадровый резерв

Окончательное утверждение команды может состояться уже в мае.

Источник: Комсомольская правда

В Осе появился молодежный кадровый резерв. Свидетельства его участникам вручил председатель местной Думы Константин Нефёдов. В состав вошли десять человек — это школьники старших классов, студенты и представители работающей молодежи.

Предполагается, что именно из этого резерва сформируют новый состав Молодежного парламента округа. Окончательное утверждение команды может состояться уже в мае.

Как подчеркнул председатель Законодательного собрания Прикамья Валерий Сухих, молодежь играет важную роль в развитии территорий. По его словам, молодые активисты участвуют в общественных и спортивных проектах, занимаются волонтерством и предлагают идеи для инициативного бюджетирования.

Он выразил уверенность, что участники из Осинского округа смогут внести вклад в развитие своей территории и реализовать значимые проекты.