«Союзмультфильм» подал в суд на бизнесменов из Ростовской области

«Союзмультфильм» подал в суд на донских бизнесменов. Это указано в электронной картотеке дел Арбитражного суда Ростовской области. В начале 2026 года в инстанцию был направлен ряд исковых заявлений к индивидуальным предпринимателям региона. Истцами выступили АО «Киностудия “Союзмультфильм” и ООО “Союзмультфильм”, о чём свидетельствуют данные картотеки суда. По имеющимся сведениям, в период с середины марта до середины апреля было зарегистрировано порядка 25 подобных дел. В рамках судебных разбирательств правообладатели требуют денежной компенсации за незаконное использование объектов исключительных авторских прав — в частности, образов Чебурашки и волка из анимационного фильма “Жил-был Пёс”.Размеры заявленных требований существенно различаются. Так, в отношении одного из предпринимателей заявлена сумма в 100 тыс. рублей за неправомерное использование товарного знака и ещё 100 тыс. — за применение персонажа. В другом аналогичном деле к бизнесмену претензии оценены значительно ниже — по 10 тыс. рублей за каждое из нарушений.