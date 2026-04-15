Открытая репетиция шоу Гии Эрадзе «Песчаная сказка» прошла в нижегородском цирке

Артисты шоу установили личные рекорды в манеже цирка.

Источник: Нижегородская правда

В преддверии Всемирного дня цирка, 15 апреля, Нижегородский государственный цирк им. Маргариты Назаровой открыл двери всем влюбленным в профессию циркового артиста.

Совместный проект продюсерского центра Гии Эрадзе и компании Росгосцирк шоу «Песчаная сказка» провёл открытую репетицию с элементами мастер-класса для воспитанников детских цирковых школ и творческих коллективов Нижнего Новгорода.

На открытой репетиции, в рамках масштабной акции компании Росгосцирк «Парад рекордов», артисты шоу Гии Эрадзе «Песчаная сказка» установили личные рекорды в манеже цирка.

Эквилибрист на свободной проволоке Егор Новиков установил рекорд «30 оборотов на свободной проволоке в положении лёжа».

Дрессировщица Ирина Воробьева проехала верхом на бегемоте по всему диаметру барьера. В программе открытой репетиции были представлены следующие номера:

«Дог-шоу» — дрессированные собаки п/р Екатерины Запашной.

«Ай, кидай» — династийные жонглеры-эквилибристы на моноциклах — семья Чугуновых;

«Арабески» — жонглеры-эквилибристки хула-хупами на шарах п/р Анастасии Бабиной;

«Горгона» — воздушные гимнастки в сфере п/р Анастасии Русской и воздушные гимнастки в кольцах п/р Имиры Асташовой;

«Шоу Гиппопотамус» — дрессура бегемотов п/р народного артиста РФ Тофика Ахундова.

Целиком шоу Гии Эрадзе «Песчаная сказка» можно посмотреть в Нижегородском цирке каждые выходные до 3 мая.

6+