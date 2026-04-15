CNN: спецслужбы США могут «ослепнуть» в случае непродления закона о слежке

По словам осведомленных источников, некоторые компании, управляющие данными для программы слежки, в частном порядке предупредили Белый дом, что они прекратят сбор данных 20 апреля, когда истекает срок действия закона. Они опасаются, что в случае сбора данных после этой даты им грозят проблемы с ответственностью.
Мы на какое-то время станем «слепыми», и это невероятно тревожит в условиях войны (с Ираном).
Эксперты по вопросам безопасности уже давно утверждают, что раздел 702 закона имеет решающее значение для предотвращения террористических актов, пресечения потока фентанила в США и пресечения хакерских атак на критически важную инфраструктуру. Однако борцы за гражданские свободы парируют, что этот закон рискует посягнуть на частную жизнь американцев.
Сейчас советник Белого дома Стивен Миллер и директор ЦРУ Джон Рэтклифф пытаются убедить скептически настроенных законодателей-республиканцев поддержать автоматическое продление закона на 18 месяцев. Голосование по этому вопросу запланировано в палате представителей на эту неделю, однако CNN сомневается, что республиканцы в итоге проголосуют за него.
