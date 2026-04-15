CNN: спецслужбы США могут «ослепнуть» в случае непродления закона о слежке

Американские спецслужбы могут «ослепнуть», если конгресс не одобрит продление Закона о слежке, позволяющего вести электронное наблюдение за иностранцами за пределами США, передает американский канал CNN.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что до истечения срока действия Закона о слежке остаются считанные дни и представители национальной безопасности США стараются подготовиться к потенциальным пробелам в сборе разведданных на фоне хрупкого перемирия США с Ираном.

По словам осведомленных источников, некоторые компании, управляющие данными для программы слежки, в частном порядке предупредили Белый дом, что они прекратят сбор данных 20 апреля, когда истекает срок действия закона. Они опасаются, что в случае сбора данных после этой даты им грозят проблемы с ответственностью.

Мы на какое-то время станем «слепыми», и это невероятно тревожит в условиях войны (с Ираном).

экс-сотрудник в сфера нацбезопасности США

Эксперты по вопросам безопасности уже давно утверждают, что раздел 702 закона имеет решающее значение для предотвращения террористических актов, пресечения потока фентанила в США и пресечения хакерских атак на критически важную инфраструктуру. Однако борцы за гражданские свободы парируют, что этот закон рискует посягнуть на частную жизнь американцев.

Сейчас советник Белого дома Стивен Миллер и директор ЦРУ Джон Рэтклифф пытаются убедить скептически настроенных законодателей-республиканцев поддержать автоматическое продление закона на 18 месяцев. Голосование по этому вопросу запланировано в палате представителей на эту неделю, однако CNN сомневается, что республиканцы в итоге проголосуют за него.

Закон о слежке (Surveillance Law) — совокупность нормативных актов, регулирующих правомерность использования государством и частными лицами средств наблюдения, включая видеофиксацию, перехват данных, прослушивание и отслеживание местоположения.

