В Ростове-на-Дону могут сделать парк из улицы Пушкинской

В 2026 году власти Ростова начнут разработку мастер-плана развития улицы Пушкинской. Глава города Скрябин допустил придание ей статуса линейного парка: это позволило бы запретить движение электросамокатов, велосипедов и мопедов, так как в парковых зонах их использование не разрешено. При этом в 2021 году, при бывшем главе города, на Пушкинской разметили велодорожку длиной 3,5 км. Однако к 2026 году она не работает как единый маршрут: автомобилисты продолжают парковаться на ней, а велосипедисты вынуждены выезжать на тротуары или проезжую часть. Проблема с электросамокатами остаётся острой: в 2025 году число ДТП с их участием выросло вдвое. Несмотря на планы по запрету СИМ в центре и анонсированные ограничения на Большой Садовой, самокатчиков там по-прежнему много.