В Немане будут судить мужчину, который пришел в гости и избил до смерти участника застолья

22 декабря 2025 года мужчина был в гостях у одного из жителей поселка Артемовка Неманского района. Выпивали в компании и в какой-то момент гость поссорился с другим участником застолья. Его он ударил в живот. От полученной травмы 41-летний пострадавший 31 декабря скончался в больнице, несмотря на старания медиков.