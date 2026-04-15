В Немане будут судить мужчину, который пришел в гости и избил до смерти участника застолья

Трагедия случилась 22 декабря 2025 года.

В Немане будут судить 34-летнего местного жителя, он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть. Об этом сообщает пресс-служба областного СК, уточняя, что фигурант — ранее судимый.

22 декабря 2025 года мужчина был в гостях у одного из жителей поселка Артемовка Неманского района. Выпивали в компании и в какой-то момент гость поссорился с другим участником застолья. Его он ударил в живот. От полученной травмы 41-летний пострадавший 31 декабря скончался в больнице, несмотря на старания медиков.

Впереди суд.