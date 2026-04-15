Дом архитектора в Нижнем Новгороде стал новой свадебной площадкой

Нижегородские пары могут зарегистрировать брак на новой площадке для выездных церемоний в Доме архитектора. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Первая регистрация на новой площадке состоялась 15 апреля. Парой, зарегистрировавшей здесь свой союз, стали нижегородцы Александр Герасимов и Кристина Тряпкина.
В правительстве напомнили, что Дом архитектора — это памятник архитектуры и истории, занесенный в реестр объектов культурного наследия. Его построили в 1850—1851 годах по проекту помощника ярмарочного архитектора Михаила Ястребова. Из окон здания открывается вид на исторический центр Нижнего Новгорода.
В главном региональном управлении ЗАГС добавили, что на неделе Красной горки, которая традиционно следует после Пасхи, в Нижегородской области зарегистрируют около 400 браков.
