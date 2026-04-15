Проекты ГК ТОЧНО стали примером для девелоперов со всей России

Девелоперы из разных городов России приехали в Краснодар, чтобы оценить флагманские проекты ГК ТОЧНО (владелец — бизнесмен Николай Амосов). В рамках урбан-тура градостроители из Москвы, Рязани, Ставрополя и Чебоксар посетили мкр. «Родные Просторы»* и жилой район «Патрики»** — два проекта, которые называют образцовыми примерами КРТ южной столицы.
Девелопер ТОЧНО, лидер ЮФО по комплексному развитию территории, показал, как такой подход формирует городскую среду и влияет на качество жизни людей.
«При строительстве нового проекта мы не мыслим рамками земельного участка. Выходим за его границы, делая больше для того региона, города, где работаем: создаем школы и детские сады, парки и прогулочные аллеи, фитнес-клубы и термальные комплексы, рестораны и кафе, амбулатории, торговые галереи и фермерские рынки, — соединяем и гармонично вписываем новые здания в уже существующую городскую инфраструктуру. Результатом нашей работы становится не просто новое жилье, а полноценные микрорайоны, где все продумано до мелочей, где люди чувствуют себя комфортно и безопасно», — прокомментировала директор ГК ТОЧНО Анастасия Полежаева.
Так, на примере микрорайона «Родные Просторы»* ГК ТОЧНО показал, как вырастить в чистом поле самодостаточный микрорайон для 15 тысяч жителей площадью 41 гектар. Здесь уже работает семейный парк на 9 гектаров со спортивными и игровыми площадками, прогулочными аллеями и амфитеатром. Социальная инфраструктура развивается параллельно с жилыми домами: построены три детских сада, школа и храмовый комплекс, скоро откроется детско-взрослая поликлиника и фитнес с открытым бассейном и SPA.
Участники тура отметили, что такой темп и логика развития задают новый стандарт для жилых районов.
Фото: Пресс-служба ГК «Точно».
Проект «Патрики»** показал другой важный сценарий — как оживить старую промзону и превратить ее в современную городскую среду. На территории бывшего завода «Краснодарсельмаш» ГК ТОЧНО создает новый центр притяжения: старые заводские башни становятся арт-объектами, цеха — креативным кластером, а сама территория — живым городским пространством с домами, аллеями, школами, детскими садами, торговыми галереями и площадками для событий.
Оба жилых комплекса произвели на гостей сильное впечатление — именно такие проекты влияют на развитие городов и становятся ориентиром для девелоперов по всей стране.
*МКР «Родные Просторы». Застройщик ООО СЗ «Югстройимпериал». Бренд ТОЧНО.
**ЖК «Патрики». Застройщик ООО СЗ КапиталЪ. Бренд ТОЧНО.
