Нарушивший блокаду Ормузского пролива китайский танкер вернулся обратно

Находящийся под санкциями США китайский танкер Rich Starry вернулся в Ормузский пролив после того, как вышел из Персидского залива, не сумев прорвать американскую блокаду, пишет Reuters.
14 апреля Bloomberg писал, что нефтехимовоз под флагом Малави Rich Starry прошел через пролив и направляется в порт Сохара в Омане.
Само судно и его владелец Shanghai Xuanrun Shipping Co Ltd. находятся в черном списке Вашингтона с 2023 года якобы за помощь Тегерану в обходе американских санкций на энергоносители, пишет Bloomberg.
Президент США Дональд Трамп объявил о блокаде Ормузского пролива 12 апреля, после того, как переговоры в Исламабаде не привели к соглашению.
«Начиная с этого момента, военно-морской флот Соединенных Штатов, лучший в мире, начнет процесс БЛОКАДЫ любых судов, пытающихся войти в Ормузский пролив или покинуть его», — написал тогда американский президент.
Центральное командование США (CENTCOM) 15 апреля сообщило о введении полной блокады иранских портов, международная морская торговля, которая обеспечивает около 90% экономики Исламской Республики, «полностью» перекрыта.
В ведомстве отметили, что за первые 24 часа после введения блокады ни одному судну не удалось прорвать ее.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.