«Глаза светятся, помолодел»: продавщица, помогающая больному бездомному, благодарит читателей «Клопс»

Поддержку оказали не только Сергею, но и самой Клавдии.

Источник: Клопс.ru

Читатели «Клопс» помогли 63-летнему бездомному, которого уговорила лечь в больницу неравнодушная продавщица. Не обошли вниманием и проблемы самой героини нашей публикации.

По словам Клавдии Шадриной, Сергей Петрович сейчас находится в больнице. Ему ампутировали все пальцы на левой стопе. Врач сказал, что для восстановления и кровообращения нужно двигаться, поэтому мужчине срочно требуются костыли.

«Чтобы он спускался на улицу, ходил, гулял, а не просто лежал», — объяснила собеседница «Клопс».

Сергей чувствует себя, по её словам, замечательно: «Глаза светятся, помолодел. Говорит: я не знал, что не только вы за меня переживаете, а ещё и другие люди переживают, приносят вещи».

Клавдия рассказала, что один мужчина купил Сергею зарядку, тапочки и полотенца. Другой калининградец привёз пакет продуктов и новые вещи: кофту, носки, нижнее бельё. Девушка с улицы Камской отдала сразу три пакета вещей и обувь. Обновки перепали и самой Клавдии, и её сыну. Кроме того, читатели «Клопс» перечислили женщине немного денег.

Когда выпишут Сергея, ещё неизвестно. По словам Клавдии, временное пристанище ему уже нашли.

«Одна бы я точно не справилась, — признаётся она. — Спасибо большое за поддержку!».

Если вы хотите помочь Сергею Петровичу, то вы можете обратиться к Клавдии по телефону +7 911 484 42 57. Финансовую помощь можно отправить переводом на карту Ozon Банка по тому же номеру.

Клавдия случайно увидела в центре города бездомного с больной ногой и с большим трудом уговорила его лечь в больницу.