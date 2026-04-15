Молодежка воронежского «Бурана» разгромила муромский «Кристалл»

15 апреля на льду «Юбилейного» в Воронеже состоялся очередной матч первенства ЦФО по хоккею среди спортсменов 2008 года рождения. Местный «Буран» принимал муромский «Кристалл». Гости продержались 19 минут, а потом все завертелось-закрутилось так, что «ураганные» добились разгромной победы. Особенно ударно наши парни провели второй период, выиграв его со счетом 6:0.
Хет-трик оформил Дмитрий Звягинцев, дубль на счету Дмитрия Малахова, по разу отличились Александр Голубев, Роман Якунин, Алексей Лагуткин, Владислав Мишуков и Кирилл Порфенов. Итог — 10:1 в пользу «Бурана».
После сегодняшней победы воронежцы занимают в группе А-2 первое место с 30 очками. В ТОП-3 также входят мытищинская академия «Атлант» (28) и ярославский ГУОР-ЮХЛ (26).
