В Нововоронеже узнали из первых уст о жизни и работе в Антарктиде

Юрий Мизин, выпускник Воронежского государственного университета, с 1999 года изучает Антарктиду. За это время он принял участие в ряде экспедиций, где занимался мониторингом колоний морских птиц и тюленей, а также учетом пингвинов Адели и императорских пингвинов на архипелаге Хасуэлл. В презентации «Путешествие в сказочную страну» полярник рассказал о пингвинах и других обитателях континента: как создают пары, выхаживают потомство и реагируют на присутствие людей. Сопровождалась презентация уникальными кадрами, сделанными во время экспедиций. Отдельное внимание полярник уделил условиям работы и повседневной жизни в экстремальном климате.