За десять лет рождаемость в Калининградской области снизилась в 1,6 раза

В докладе Никитина говорится, что демографическая ситуация в Калининградской области остаётся сложной, об этом свидетельствует и тот факт, что численность рожденных детей ежегодно сокращается. «По данным Калининградстата, в 2025 году в области родилось 7468 детей (в 2024 году 7 477, в 2023 году — 7 558, в 2022 году — 8 177 детей)», — отмечается в докладе. При этом, по данным Калининградстата за 2011−2020 годы, пик рождаемости в регионе пришёлся на 2015 год, когда на свет появилось 12399 детей.