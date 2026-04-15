В Башкирии прошел «Семейный выходной» на тему финансов

Мероприятия для жителей Башкирии «Семейная копилка: выходные с пользой» состоялись в соответствии с задачами национального проекта «Семья». Участие приняли 2215 человек, сообщили в министерстве семьи, труда и социальной защиты населения региона.
Участники «Семейного выходного» вместе обсуждали расходы, пробовали планировать бюджет, договаривались о целях и приоритетах. Кто-то играл в финансовые игры, кто-то делал свою первую копилку.
«Финансовая грамотность начинается в семье. Когда родители и дети вместе обсуждают бюджет или копят на общую цель, появляется понимание, как принимать решения и нести за них ответственность. Мы рады, что семьи так активно включились в тему — и в игры, и в разговоры», — отметила исполняющая обязанности директора Республиканского ресурсного центра «Семья» Ангелина Девятерикова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.