Экс-министр здравоохранения Дона Кобзев стал главврачом

Он возглавил «Центр медицинской реабилитации № 1» в Таганроге.

Бывший глава министерства здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев возглавил «Центр медицинской реабилитации № 1» в Таганроге. Соответствующая информация появилась на сайте медучреждения.

Предыдущий пост Кобзев занимал с 2020 по 2025 год. Сейчас ведомство возглавляет Наири Варданян.

Профессиональную карьеру начинал в сфере предпринимательства. С 2010 года перешёл в отрасль здравоохранения: возглавлял диагностический центр и больницу скорой медицинской помощи в Таганроге, накопив значительный управленческий опыт как в частном, так и в государственном секторе.