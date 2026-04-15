Экс-министр здравоохранения Дона Кобзев стал главврачом

Бывший глава министерства здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев возглавил «Центр медицинской реабилитации № 1» в Таганроге. Соответствующая информация появилась на сайте медучреждения.
Предыдущий пост Кобзев занимал с 2020 по 2025 год. Сейчас ведомство возглавляет Наири Варданян.
Профессиональную карьеру начинал в сфере предпринимательства. С 2010 года перешёл в отрасль здравоохранения: возглавлял диагностический центр и больницу скорой медицинской помощи в Таганроге, накопив значительный управленческий опыт как в частном, так и в государственном секторе.