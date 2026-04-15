В Майкопе обновили улицу Жуковского

Ремонт участка улицы Жуковского в центре Майкопа провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Государственной экспертизе проектной документации и результатов инженерных изысканий Республики Адыгеи.
Специалисты обновили отрезок протяженностью 900 м, от улицы Крестьянской до Комсомольской. Ремонт стартовал в феврале 2026 года. Там заменили дорожное покрытие, бортовые камни, установили знаки и нанесли разметку.
«Этот участок — один из самых востребованных и загруженных в городе. По улице Жуковского пролегают маршруты общественного транспорта, связывающие разные районы Майкопа с центром. Рядом расположены диагностический центр, центральный рынок, университеты и множество других социальных объектов, куда ежедневно приезжают тысячи горожан и гостей столицы», — отметил мэр Майкопа Геннадий Митрофанов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.