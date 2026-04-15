С начала года из Ульяновской области экспортировали более 9 тыс. т сахара

Свыше 9 тыс. т сахара экспортировали из Ульяновской области с начала 2026 года в соответствии с задачами национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Об этом сообщили в министерстве агропромышленного комплекса и развития сельских территорий региона.
Этот показатель в три раза превышает объемы отгрузок за аналогичный период прошлого года. Поставки осуществляются в Узбекистан и Азербайджан. Уточняется, что все партии сахара проходят необходимую сертификацию и соответствуют требованиям покупателей. Качество и безопасность продукции подтверждены протоколами испытаний аккредитованных лабораторий.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.