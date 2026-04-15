В Ростовской области проведут просветительскую акцию для молодежи

Акцию «Неделя БезОпасности» проведут для донской молодежи с 20 по 24 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Молодежь Ростовской области присоединится к всероссийской акции «Неделя БезОпасности». Участники просветительского проекта смогут повысить свою правовую грамотность, развить критическое мышление, а также научиться распознавать угрозы и противостоять деструктивному влиянию. Об этом рассказал председатель донского комитета по молодежной политике Олег Отроков.

Акцию проведут в период с 20 по 24 апреля. На базе молодежных центров планируют различные тематические лекции. В частности, будут говорить о финансовой безопасности, противодействии терроризму и экстремизму, о профилактике наркомании и лудомании, о травле в школах и экологической безопасности.

— Особую значимость приобретает комплексное информирование молодежи по вопросам личной и общественной безопасности. Своевременная профилактика негативных явлений — фундамент безопасной среды для молодежи, — подчеркнул председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Олег Отроков.

Акцию организуют при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, Министерства просвещения России и Федеральной службы по финансовому мониторингу.

