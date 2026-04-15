Зарплата сварщиков выросла до 180 тысяч рублей в месяц

Зарплаты сварщиков в России значительно выросли. По данным исследования «Авито Работы» и Национального агентства контроля сварки (НАКС), в первом квартале 2026 года средние предложения по зарплате для сварщиков увеличились на 70%. Теперь они составляют 180 760 рублей в месяц, сообщает ТАСС.
Спрос на сварщиков в стране также вырос. В начале 2026 года он увеличился на 74% по сравнению с первым кварталом 2025 года. Это свидетельствует о том, что профессия сварщика остаётся востребованной в различных отраслях экономики.
Однако фактический доход сварщика может варьироваться. На него влияют региональные надбавки, специализация, уровень квалификации и условия работы. Например, количество и продолжительность смен могут существенно влиять на общий заработок.
Сварщики нужны в таких сферах, как машиностроение, судостроение, строительство и нефтегазовая отрасль. Исследование показало, что в этих секторах существует около 40 тысяч вакансий для сварщиков. Это говорит о том, что рынок труда нуждается в квалифицированных специалистах в этой области.
Ранее на сайте Pravda-nn.ru рассказали, какие профессии будут востребованы в Нижегородской области в 2026 году.