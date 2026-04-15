В поселке Магнитка Челябинской области реконструировали Дом культуры

Дом культуры «Горняк» в поселке Магнитка Челябинской области открылся после реконструкции, сообщили в аппарате губернатора и правительства региона. Работы провели при поддержке национального проекта «Семья».
Открытие приурочили ко Дню работника культуры. В обновленном зрительном зале состоялся праздничный концерт, который собрал жителей поселка, работников культуры, ветеранов отрасли и почетных гостей.
Реконструкция стартовала осенью 2025 года. В большом зрительном зале отремонтировали стены и пол, модернизировали системы освещения и инженерные коммуникации, установили новые кресла, оборудовали пультовую для звукооператора, обновили сценическое пространство, а также приобрели современный светодиодный LED-экран.
В малом зале и репетиционных классах заменили окна и полы, отремонтировали сцену, закупили новую мебель. Также специалисты обновили санитарные комнаты: провели отделку, установили новую сантехнику, оборудовали отдельные кабинки. Летом в Доме культуры «Горняк» планируется привести в порядок входную группу.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.