Ветерану из Калининграда Борису Утробину исполнилось 102 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Борис Ильич родился в Уфе. После окончания семи классов он получил профессию слесаря по ремонту паровозов и прошёл обучение в аэроклубе на авиамеханика.
«После начала Великой Отечественной войны семнадцатилетний юноша написал заявление, чтобы добровольцем пойти на фронт. Его распределили в Ленинградское авиационно-техническое училище, где он получил специальность бортмеханика, затем был направлен в артиллерийское училище в Ростове-на-Дону», — рассказали в правительстве.
Молодой лейтенант участвовал в прорыве Курской дуги, в боях на первом и втором Прибалтийских фронтах, а также первом и втором Украинских фронтах, был дважды ранен. Среди наград ветерана — три ордена Красной Звезды, орден Великой Отечественной войны, а также фронтовая медаль «За отвагу».
Победу Борис Ильич встретил в Тильзите. Затем он продолжил службу в Калининградской области, занимался подготовкой экипажей для танковых рот. В 1961 году по состоянию здоровья ветерана уволили в запас в звании гвардии майора. У Бориса Ильича есть четверо детей, восемь внуков и восемь правнуков.