Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ветерану из Калининграда Борису Утробину исполнилось 102 года

Во время войны он был дважды ранен.

Ветерану из Калининграда Борису Утробину исполнилось 102 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Борис Ильич родился в Уфе. После окончания семи классов он получил профессию слесаря по ремонту паровозов и прошёл обучение в аэроклубе на авиамеханика.

«После начала Великой Отечественной войны семнадцатилетний юноша написал заявление, чтобы добровольцем пойти на фронт. Его распределили в Ленинградское авиационно-техническое училище, где он получил специальность бортмеханика, затем был направлен в артиллерийское училище в Ростове-на-Дону», — рассказали в правительстве.

Молодой лейтенант участвовал в прорыве Курской дуги, в боях на первом и втором Прибалтийских фронтах, а также первом и втором Украинских фронтах, был дважды ранен. Среди наград ветерана — три ордена Красной Звезды, орден Великой Отечественной войны, а также фронтовая медаль «За отвагу».

Победу Борис Ильич встретил в Тильзите. Затем он продолжил службу в Калининградской области, занимался подготовкой экипажей для танковых рот. В 1961 году по состоянию здоровья ветерана уволили в запас в звании гвардии майора. У Бориса Ильича есть четверо детей, восемь внуков и восемь правнуков.