В Краснодарском крае разработали новую экскурсию «Этномозаика Кубани»

Ее продолжительность составляет 3 часа.

Новую экскурсию о народах, проживающих на территории Кубани, разработали в Центре развития курортов и туризма Краснодарского края, сообщили в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия региона. Мероприятия, направленные на развитие отрасли, соответствуют задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Прогулка начинается с центральных улиц Краснодара со старинной архитектурой. Там жители и гости города узнают историю жизни выдающихся личностей разных народностей, чьи имена навсегда вписаны в историю и культурную жизнь Кубани. Экскурсия продолжится в Краснодарском государственном историко-археологическом музее-заповеднике им. Е. Д. Фелицына. Там гости посетят выставку «История Кубани. Земляки и соседи». Продолжительность всей экскурсии составляет 3 часа.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.