Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининградской области к ЕГЭ и ОГЭ привлекут 6,3 тысячи организаторов

Источник: Янтарный край

В правительстве Калининградской области под руководством зампреда Анжелики Майстер прошло межведомственное совещание по подготовке к государственной итоговой аттестации-2026.

Цифры ГИА-9 (основной период: 2 июня — 6 июля):

— участников — больше 12,5 тысячи выпускников девятых классов;

— ОГЭ сдадут 12,1 тысячи человек;

— ГВЭ — 487 человек.

Цифры ГИА-11 (основной период: 1 июня — 9 июля):

— участников — 5,6 тысячи человек;

— из них 4,9 тысячи — выпускники текущего года, 606 — прошлых лет;

— все будут сдавать русский язык;

— математику профильного уровня выбрали больше 2,5 тысячи человек, базового — 2,3 тысячи;

— самые массовые предметы по выбору: обществознание (почти 2 тысячи) и физика (около 1 тысячи).

Пересдача. По инициативе президента выпускники 11 классов могут пересдать ЕГЭ по одному предмету (предыдущий результат аннулируют). В этом году пересдачи пройдут 8 и 9 июля.

Для проведения ОГЭ привлекут 4,2 тысячи работников, на ЕГЭ будет занято 2,1 тысячи организаторов. Также для общественного мониторинга привлекают молодых волонтёров из числа студентов.