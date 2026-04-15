В Калининградской области к ЕГЭ и ОГЭ привлекут 6,3 тысячи организаторов

В правительстве Калининградской области под руководством зампреда Анжелики Майстер прошло межведомственное совещание по подготовке к государственной итоговой аттестации-2026.
Цифры ГИА-9 (основной период: 2 июня — 6 июля):
— участников — больше 12,5 тысячи выпускников девятых классов;
— ОГЭ сдадут 12,1 тысячи человек;
— ГВЭ — 487 человек.
Цифры ГИА-11 (основной период: 1 июня — 9 июля):
— участников — 5,6 тысячи человек;
— из них 4,9 тысячи — выпускники текущего года, 606 — прошлых лет;
— все будут сдавать русский язык;
— математику профильного уровня выбрали больше 2,5 тысячи человек, базового — 2,3 тысячи;
— самые массовые предметы по выбору: обществознание (почти 2 тысячи) и физика (около 1 тысячи).
Пересдача. По инициативе президента выпускники 11 классов могут пересдать ЕГЭ по одному предмету (предыдущий результат аннулируют). В этом году пересдачи пройдут 8 и 9 июля.
Для проведения ОГЭ привлекут 4,2 тысячи работников, на ЕГЭ будет занято 2,1 тысячи организаторов. Также для общественного мониторинга привлекают молодых волонтёров из числа студентов.