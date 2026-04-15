Осужденный экс-полковник МВД Захарченко попросился на военную операцию

Бывший полковник МВД России Дмитрий Захарченко, осужденный за коррупцию, через суд добивается заключения контракта с Минобороны для участия в военной операции. Об этом сообщил его адвокат Олег Середа в интервью «РИА Новости».
По словам защиты, Захарченко неоднократно подавал заявления о желании отправиться на службу, однако процедура отбора не проводится, а его документы не направляются в военкомат. В связи с этим подан иск о бездействии ведомств. Заседание по делу назначено на 27 апреля.
Адвокат заявил, что Захарченко выражает готовность участвовать в боевых действиях даже в качестве рядового. Ранее он уже обращался с аналогичной просьбой, включая письмо президенту России.
В 2022 году экс-полковник был приговорен к 16 годам колонии строгого режима за взятки на сумму 1,4 млрд руб.
Широкий резонанс вызвало дело после обнаружения у его родственников около 9 млрд руб. наличными, которые были конфискованы в доход государства.
