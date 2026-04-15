Ректор БФУ им. Канта пообещал запустить неокампус «Кантиана» в 2026 году

В конце января 2026 года состоялось торжественное открытие двух общежитий университета, в котором по видеосвязи принял участие президент России Владимир Путин. В двух зданиях смогут проживать почти 2,5 тыс. студентов. Для них в каждом блоке предусмотрены вай-фай подключение и IP-телефония, столовая на 360 посадочных мест, тренажерный зал, прачечная, места для хранения велосипедов, медпункт, более 30 пространств для самостоятельной работы и внеучебной деятельности.