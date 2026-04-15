«Школа 21» знакомит молодежь Прикамья с возможностями цифровой карьеры

В Перми на площадке «Пермь Экспо» прошла презентация образовательного проекта «Школа 21». Интерактивный стенд стал частью Всероссийского фестиваля «Научная Вселенная Первых», который состоялся с 10 по 13 апреля.
Событие приурочили к 65-летию первого полета человека в космос. Фестиваль объединил более 3 тысяч школьников и студентов из 62 регионов страны. Это участники научных клубов, победители профильных конкурсов и активисты проекта «Волонтеры науки».
Проведение мероприятия в Пермском крае помогло укрепить научно-образовательную среду региона и поддержать молодежные инициативы. Кроме того, это усилило статус Прикамья как одного из центров технологического развития.
В рамках фестиваля представили свыше 250 разработок в области ИТ, робототехники, агротехнологий и космоса. Участники смогли посетить мастер-классы и лекции от экспертов крупных технологических компаний, а также получить рекомендации по своим проектам. На выставке работали интерактивные площадки ведущих компаний и госкорпораций.
Директор пермского кампуса «Школы 21» Анна Светлакова выступила с лекцией о будущем образования. Она отметила, что сегодня акцент делается на развитии метанавыков — умении мыслить критически, работать в команде, проявлять эмпатию и брать ответственность. По ее словам, именно такие качества помогают человеку оставаться востребованным в эпоху цифровых технологий.
Участие проекта в фестивале подчеркивает его роль в подготовке специалистов для ИТ-сферы и соответствует задачам национального проекта по развитию экономики, где цифровизация рассматривается как ключ к росту производительности и созданию новых рабочих мест.