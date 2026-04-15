«Школа 21» знакомит молодежь Прикамья с возможностями цифровой карьеры

Директор пермского кампуса «Школы 21» Анна Светлакова выступила с лекцией о будущем образования. Она отметила, что сегодня акцент делается на развитии метанавыков — умении мыслить критически, работать в команде, проявлять эмпатию и брать ответственность. По ее словам, именно такие качества помогают человеку оставаться востребованным в эпоху цифровых технологий.