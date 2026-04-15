Создан геномный редактор, избирательно работающий только в опухолевых клетках

Используя эту систему, исследователи попытались «отключить» в культурах здоровых и опухолевых клеток два важных для роста опухолей гена, ESR1 и GATA3. Проведенные ими опыты показали, что модифицированная версия CRISPR/Cas9 внесла изменения в структуру этих генов в 25 и 78% опухолевых клеток и почти не изменила их в культурах здоровых клеток. Это подтвердило высокую избирательность редактирования и подчеркивает перспективность дальнейшего развития этой технологии, подытожили ученые.