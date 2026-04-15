До 16,8 млрд рублей выросла стоимость стройки нижегородского онкоцентра

В Нижнем Новгороде в третий раз объявили закупку на строительство нового онкологического центра. Как указано на сайте госзакупок, начальная цена контракта выросла до 16,79 млрд рублей. Заказчиком работ выступает ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический онкологический диспансер», а итоги открытого конкурса планируется подвести 12 мая.
Новый лот является комплексным: будущий подрядчик должен будет выполнить инженерные изыскания, подготовить проект к ноябрю 2027 года, а также завершить само строительство и поставку оборудования до конца 2031 года. Ранее два предыдущих конкурса завершились безрезультатно — на торги с меньшей стоимостью контракта не было подано ни одной заявки.
Будущий онкоцентр станет ключевым объектом «Города здоровья», который создается на базе областной больницы имени Семашко. По предварительным оценкам, полная стоимость проекта с учетом центра ядерной медицины может составить порядка 22,7 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что 150 млн рублей потратят на забор у здания ФСБ в Нижнем Новгороде.