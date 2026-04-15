Бывшего замначальника нижегородской колонии осудили на 14 лет за взятки

Приокский райсуд вынес приговор в отношении бывшего заместителя начальника одной из исправительных колоний Нижегородской области Вадима Козлова.

Источник: Живем в Нижнем

Приокский райсуд вынес приговор бывшему заместителю начальника одной из исправительных колоний Нижегородской области Вадиму Козлову. Об этом рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Подсудимого признали виновным в мошенничестве и получении взяток. С 2016 по 2020 год, являясь замначальника ИК-5, мужчина получил более 20 тысяч рублей от осужденного. За это коррупционер разрешил взяткодателю пользовался мобильным телефоном и обеспечил ему общее покровительство.

В 2024 году фигурант незаконно получил уже 280 тысяч рублей. В такую сумму он оценил свое обещание помочь осужденному и повлиять на назначение для него самого мягкого наказания.

Суд приговорил Вадима Козлова к 14 годам колонии строгого режима и 2,3 млн рублей штрафа. Он также не сможет работать в системе органов исполнительной власти в течение 10 лет.

Напомним, бывшего специалиста ГУАД осудили на четыре года за взятки в Городце.