Бывшего замначальника нижегородской колонии осудили на 14 лет за взятки

Приокский райсуд вынес приговор бывшему заместителю начальника одной из исправительных колоний Нижегородской области Вадиму Козлову. Об этом рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Подсудимого признали виновным в мошенничестве и получении взяток. С 2016 по 2020 год, являясь замначальника ИК-5, мужчина получил более 20 тысяч рублей от осужденного. За это коррупционер разрешил взяткодателю пользовался мобильным телефоном и обеспечил ему общее покровительство.
В 2024 году фигурант незаконно получил уже 280 тысяч рублей. В такую сумму он оценил свое обещание помочь осужденному и повлиять на назначение для него самого мягкого наказания.
Суд приговорил Вадима Козлова к 14 годам колонии строгого режима и 2,3 млн рублей штрафа. Он также не сможет работать в системе органов исполнительной власти в течение 10 лет.
