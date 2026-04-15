Появление цивилизации не замедлило, а ускорило эволюцию человека

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Международный коллектив палеогенетиков открыл свидетельства того, что эволюция человека существенным образом ускорилась в последние 10 тыс. лет, что ученые связывают с появлением цивилизации и приспособлению наших предков к оседлому образу жизни. Об этом сообщила пресс-служба американского Гарвардского университета.
«Новые технологии и большое количество древних геномов позволило нам впервые проследить за тем, как естественный отбор менял биологию человека на протяжении нескольких тысячелетий. Благодаря этому нам не пришлось искать генетические “шрамы”, которые отбор оставляет в геноме современных людей, и прибегать к допущениям и теоретическим расчетам», — заявил старший научный сотрудник Гарвардского университета (США) Али Акбари, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как отмечают ученые, в последние годы биологи-эволюционисты начали активно интересоваться тем, продолжает ли естественный отбор действовать на человека после перехода наших предков к жизни в условиях цивилизации. Часть исследователей считает, что сейчас развитием человека управляют в основном социальные факторы, а другие считают, что биологическая эволюция Homo sapiens продолжается.
Ученые провели первое масштабное палеогенетическое исследование, посвященное этому вопросу. В его рамках генетики изучили и сопоставили структуру свыше 15,8 тыс. древних геномов, полученных при изучении останков людей, живших в разных регионах Западной Евразии в последние 18 тыс. лет. Аналогичный анализ ученые также провели для 6,5 тыс. ныне живущих добровольцев.
Проведенный учеными анализ показал, что структура сразу 479 участков человеческой ДНК существенным образом изменилась в результате действия направленного естественного отбора, причем темп этих изменений стал особенно высоким около 10 тыс. лет назад. В это же время, как сейчас предполагают историки, зародились земледелие и цивилизация, что указывает на наличие связи между ускорением эволюции человека и переходом к оседлой жизни.
На уровне отдельных генов, по словам палеогенетиков, многие из этих эволюционных изменений были связаны с цветом кожи и волос, предрасположенностью к развитию алкоголизма, туберкулеза и ревматоидного артрита, когнитивными способностями и психикой, а также другими чертами облика и жизнедеятельности человека. Их последующее изучение существенно расширит представления ученых о том, как биологическая и культурная эволюция человека влияли друг на друга, подытожили ученые.