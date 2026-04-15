Появление цивилизации не замедлило, а ускорило эволюцию человека

Проведенный учеными анализ показал, что структура сразу 479 участков человеческой ДНК существенным образом изменилась в результате действия направленного естественного отбора, причем темп этих изменений стал особенно высоким около 10 тыс. лет назад. В это же время, как сейчас предполагают историки, зародились земледелие и цивилизация, что указывает на наличие связи между ускорением эволюции человека и переходом к оседлой жизни.