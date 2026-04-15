В Благовещенске стартовал ремонт улицы Студенческой

Ремонт улицы Студенческой в Благовещенске стартовал по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Амурской области.
Работы идут на участке от улицы Промышленной до Игнатьевского шоссе. Полностью перекрывать проезд не будут. Сначала рабочие приступили к демонтажу бордюрного камня на участке от Промышленной на четной стороне улицы.
«Помимо ремонта дорожного полотна, здесь обновят сети кабельной канализации, восстановят озеленение, модернизируют светофоры на перекрестках, установят новые дорожные знаки и нанесут разметку. Сдать полностью обновленный участок и открыть его для движения планируют к концу мая. Остальные участки обновят в следующем году», — сказал заместитель мэра Благовещенска по вопросам строительства Александр Воронов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.