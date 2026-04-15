В центре Калининграда готовят площадку под памятник князю Владимиру

В Калининграде на месте, где ранее стоял крест перед храмом Христа Спасителя, готовят площадку под памятник князю Владимиру. Об этом «Клопс» сообщили в пресс-службе епархии.
Уже установлен постамент. Когда монумент будет готов полностью, неизвестно. «Мы пока не можем дать такую информацию», — уточнил представитель пресс-службы.
Прохожие обратили внимание на отсутствие информационного щита на ограждении стройки. В епархии предложили направить официальный запрос.
О планах установить памятник князю Владимиру в центре Калининграда начали говорить ещё в 2015 году. Было определено место для него — между парковкой на улице Гаражной и центральным входом в храм. Инициатором установки выступил тогдашний глава Калининграда Александр Ярошук.
Автор одного из проектов, скульптор Владимир Суровцев заявлял, что памятник могут установить уже к лету 2016-го. Тогда же он оценивал стоимость работ в 6−7 млн рублей, называя её «оптимальной».
В 2017-м Суровцев говорил уже о 16−20 миллионах, объясняя это масштабом работ и участием большой команды специалистов. По словам скульптора, ему предлагали самостоятельно искать средства.
Параллельно обсуждалась передача участка под памятник в пользование РПЦ, а также необходимость учитывать мнение горожан. Тогдашний председатель горсовета Андрей Кропоткин допускал, что вопрос можно вынести на общественное обсуждение.