Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре Калининграда готовят площадку под памятник князю Владимиру

Работы идут перед храмом Христа Спасителя.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде на месте, где ранее стоял крест перед храмом Христа Спасителя, готовят площадку под памятник князю Владимиру. Об этом «Клопс» сообщили в пресс-службе епархии.

Уже установлен постамент. Когда монумент будет готов полностью, неизвестно. «Мы пока не можем дать такую информацию», — уточнил представитель пресс-службы.

Прохожие обратили внимание на отсутствие информационного щита на ограждении стройки. В епархии предложили направить официальный запрос.

О планах установить памятник князю Владимиру в центре Калининграда начали говорить ещё в 2015 году. Было определено место для него — между парковкой на улице Гаражной и центральным входом в храм. Инициатором установки выступил тогдашний глава Калининграда Александр Ярошук.

Автор одного из проектов, скульптор Владимир Суровцев заявлял, что памятник могут установить уже к лету 2016-го. Тогда же он оценивал стоимость работ в 6−7 млн рублей, называя её «оптимальной».

В 2017-м Суровцев говорил уже о 16−20 миллионах, объясняя это масштабом работ и участием большой команды специалистов. По словам скульптора, ему предлагали самостоятельно искать средства.

Параллельно обсуждалась передача участка под памятник в пользование РПЦ, а также необходимость учитывать мнение горожан. Тогдашний председатель горсовета Андрей Кропоткин допускал, что вопрос можно вынести на общественное обсуждение.