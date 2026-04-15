Нарушителя воинского учета обнаружили в городе Богучар Воронежской области

Еще одного «нового» гражданина России поставили на воинский учет в Воронежской области в текущем месяце. Об этом 15 апреля сообщили в военном следственном отделе СК России по Воронежскому гарнизону.
Сотрудники ведомства провели вместе с коллегами из военкоматов рейд по стройкам в городе Богучар. Из 21 проверенного человека один не состоял на воинском учете, хотя имел гражданство РФ. Его доставили в райвоенкомат.
— Подобные мероприятия на территории нашей области будут проходить и впредь, — заверили в Воронежском гарнизоне.
