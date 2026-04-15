СМИ: папа Лев XIV — «твердый орешек» для Трампа

На сторону Льва XIV встали католики США и других стран. Это осложнит попытки Трампа отстранить от власти или изолировать Льва XIV, считает Франческо Сиски, директор Appia Institute.
WSJ напоминает, что Франциск славился провокационными высказываниями, которые отталкивали некоторых членов Католической церкви, в том числе американских епископов. Лев, напротив, привлек много единомышленников благодаря своему курсу, сочетающему призывы к миру и диалогу и упор на традиционные католические ценности.
Лев XIV действует систематично и методично. Он активно работает за кулисами, но, когда вынужден «выйти на сцену», это уже крайняя мера… Франциск был рок-звездой, а Лев — дирижер оркестра.
Некоторые наблюдатели в Ватикане полагают, что на фоне растущего мирового политического хаоса Католическая церковь может использовать эту ситуацию для восстановления своего морального авторитета, который был ослаблен затяжными скандалами, связанными с сексуальным насилием со стороны духовенства.
Испанская газета El Pais отмечает, что американец Лев XIV позиционирует себя как «антитрамповский» папа, а столкновение понтифика с президентом США поднимает авторитет главы Католической церкви.
Движение MAGA до сих пор рассматривало Трампа как «религиозного лидера, спасителя нации», но в случае противоборства с папой римским Трамп зашел в тупик, из которого ему трудно будет выбраться, заключает издание.