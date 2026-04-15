СМИ: папа Лев XIV — «твердый орешек» для Трампа

Тихий и сдержанный понтифик столкнулся с самым серьезным испытанием за время своего недолгого папства — публичной борьбой с Трампом из-за войны, развязанной США против Ирана . И он не собирается сдаваться, пишет американская газета The Wall Street Journal.

К тому же действующий понтифик заручился мощной поддержкой — в отличие от своего предшественника, папы Франциска, он действует не в одиночку.

На сторону Льва XIV встали католики США и других стран. Это осложнит попытки Трампа отстранить от власти или изолировать Льва XIV, считает Франческо Сиски, директор Appia Institute.

WSJ напоминает, что Франциск славился провокационными высказываниями, которые отталкивали некоторых членов Католической церкви, в том числе американских епископов. Лев, напротив, привлек много единомышленников благодаря своему курсу, сочетающему призывы к миру и диалогу и упор на традиционные католические ценности.

Лев XIV действует систематично и методично. Он активно работает за кулисами, но, когда вынужден «выйти на сцену», это уже крайняя мера… Франциск был рок-звездой, а Лев — дирижер оркестра.

Некоторые наблюдатели в Ватикане полагают, что на фоне растущего мирового политического хаоса Католическая церковь может использовать эту ситуацию для восстановления своего морального авторитета, который был ослаблен затяжными скандалами, связанными с сексуальным насилием со стороны духовенства.

Испанская газета El Pais отмечает , что американец Лев XIV позиционирует себя как «антитрамповский» папа, а столкновение понтифика с президентом США поднимает авторитет главы Католической церкви.

По мнению газеты, их публичное противостояние с сильной религиозной подоплекой может оказать серьезное влияние на голосование католиков и на ультраправый политический ландшафт как в США, так и в Европе.