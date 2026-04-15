На День Победы в Самаре организуют праздничный салют

Стала известна примерная программа Дня Победы в Самаре в 2026 году.

Источник: Комсомольская правда

Меньше месяца остается до Дня Победы, и уже известна программа этого праздника. Один из главных вопросов, который волнует самарцев, будет ли праздничный салют 9 мая. Отвечаем: да, будет.

«День завершится праздничным фейерверком и артиллерийским салютом», — анонсировала пресс-служба правительства Самарской области.

На площади Куйбышева по традиции пройдет военный парад, в котором примут участие более 2000 человек — 31 парадный расчет. Самарцы увидят 43 единицы военной техники, которую сейчас используют наши бойцы, и исторические восстановленные образцы.

Парад в честь 81-летия Победы будут показывать в прямом эфире на региональных телеканалах и в соцсетях.