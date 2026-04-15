На участке дороги «Северный обход Калининграда — Заозерье» планируют ограничить движение

«С 4 мая дорожники приступят к капитальному ремонту данного участка длиной примерно один километр в рамках национального проекта “Инфраструктура для жизни”. Будет полностью обновлено покрытие дороги, обустроено наружное освещение, тротуары и проложена дождевая канализация. Чтобы избежать полного закрытия трассы, ремонт будет проводиться поэтапно: сначала одна полоса будет закрыта для проведения работ, затем другая», — говорится в сообщении.