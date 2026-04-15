В Татарстане Верхнеуслонская гимназия получила коллекцию минералов

Верхнеуслонская гимназия им. Н. Ш. Зиннурова в Республике Татарстан пополнила свою учебно-материальную базу коллекцией минералов. Модернизация образовательных заведений соответствует целям национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в администрации Верхнеуслонского муниципального района.
Экспозиция поможет сделать уроки геологии и химии более наглядными и увлекательными. После церемонии передачи минералов представители Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета провели профориентационную беседу с учащимися 8−10 классов. Школьникам рассказали о современных направлениях в геологии, востребованных профессиях и возможностях получения профильного образования.
Коллекция минералов уже размещена в кабинете естественных наук. Педагоги планируют разработать серию тематических занятий и экскурсий.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.