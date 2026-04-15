Жары «как в Сочи» ждать не стоит: в Гидрометцентре рассказали, какое лето прогнозируется в Калининграде

Более точная информация появится в конце мая.

Источник: Клопс.ru

Лето в Калининградской области будет близко к климатической норме. Об этом «Клопс» рассказала ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

Согласно вероятностному прогнозу температуры и осадков в России, размещённому на сайте Гидрометцентра, первые два месяца будут в границах нормы. Самым жарким станет август.

«Вероятнее всего, вас ждёт классическое калининградское лето. Средняя температура воздуха — в районе 22−25 градусов с редкими пиками летнего зноя. Такой жары, как в Сочи, ждать не стоит», — сказала Макарова.

По словам эксперта, прогноз носит усреднённый и вероятностный характер — это один из возможных сценариев изменения погоды. Более точная информация будет известна в конце мая.

