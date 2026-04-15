Число погибших при стрельбе в школе в Турции выросло до девяти

В результате стрельбы в школе в турецком Кахраманмараше погибли девять человек. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Мустафа Чифтчи, передает Yenicag Gazetesi.
По словам главы ведомства, среди погибших восемь учеников и один учитель. 13 пострадавших остаются в больницах. Шестеро из них находятся в отделении интенсивной терапии, трое — в тяжелом состоянии.
Днем 15 апреля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошла стрельба в средней школе имени Айше Челик в ильче Оникишубат. В здании перекрыли все входы и выходы, учеников эвакуировали. На место были направлены машины скорой помощи и полицейские подразделения.
