Число погибших при стрельбе в школе в Турции выросло до девяти

В результате стрельбы в школе в турецком Кахраманмараше погибли девять человек.

Источник: РБК

В результате стрельбы в школе в турецком Кахраманмараше погибли девять человек. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Мустафа Чифтчи, передает Yenicag Gazetesi.

По словам главы ведомства, среди погибших восемь учеников и один учитель. 13 пострадавших остаются в больницах. Шестеро из них находятся в отделении интенсивной терапии, трое — в тяжелом состоянии.

Днем 15 апреля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошла стрельба в средней школе имени Айше Челик в ильче Оникишубат. В здании перекрыли все входы и выходы, учеников эвакуировали. На место были направлены машины скорой помощи и полицейские подразделения.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.